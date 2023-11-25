نائب محافظ الإسكندرية: رقابة مشددة على جميع منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية

أجرى الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والمخابز بنطاق الأحياء؛ للوقوف على انتظام العمل ومدى توافر السلع الأساسية بكميات وافرة للمواطنين، ومتابعة توافر سلعة السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والعميد حسام عبد الخالق مدير فروع المجمعات الاستهلاكية.

وأكد نائب المحافظ، أنه وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، هناك رقابة مشددة من جميع الأجهزة التنفيذية على جميع منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية، والتصدي لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها.

جدير بالذكر أن الإسكندرية تضم 171 مجمعًا استهلاكيًا موزعة على نطاق الأحياء، وعناوينها معروفة.

يأتي هذا في إطار توجهات الدولة ومبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، حيث شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، ومتابعة توافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين.