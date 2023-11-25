رئيس المصريين الأحرار: ندعم السيسي في الانتخابات لهذا السبب

أكد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن حزب المصريين الأحرار داعم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال عصام خليل في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أعلنا الرئيس السيسي مرشح الحزب ونقدم الدعم الكامل له".

وأضاف:" أهداف وبرامج حزب المصريين الأحرار السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتطابق مع أفكار الرئيس السيسي التي يتم تنفيذها على أرض الواقع".

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار:" برامج وأهداف حزب المصريين الأحرار يتم تنفيذها في عهد الرئيس السيسي ".

ولفت عصام خليل:" الرئيس السيسي يؤكد دائما أن الشعب المصري تحمل الكثير وذلك من اجل مصلحة الدولة المصرية وإحداث التنمية الشاملة ".