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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس المصريين الأحرار: ندعم السيسي في الانتخابات لهذا السبب

عصام خليل
عصام خليل

أكد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن  حزب المصريين الأحرار داعم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

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وقال عصام خليل في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أعلنا الرئيس السيسي مرشح الحزب ونقدم الدعم الكامل له".

 

 وأضاف:" أهداف وبرامج حزب المصريين الأحرار السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتطابق مع أفكار الرئيس السيسي التي يتم تنفيذها على أرض الواقع".

 

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار:" برامج وأهداف حزب المصريين الأحرار يتم تنفيذها في عهد الرئيس السيسي ".

ولفت عصام خليل:" الرئيس السيسي يؤكد دائما أن الشعب المصري تحمل الكثير وذلك من اجل مصلحة الدولة المصرية وإحداث التنمية الشاملة ".

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