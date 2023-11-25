بـ 9 أهداف.. الهلال يكتسح الحزم بأكبر نتيجة في الدوري السعودي

تفوق الهلال بشكل ساحق على الحزم بـ 9 أهداف دون رد، ضمن مباريات الدوري السعودي.

افتتح الصربي أليكساندر ميتروفيتش التسجيل لـ الهلال في الدقيقة 14، وأضاف المزيد من الأهداف بواسطة محمد كنو، محمد القحطاني، مالكوم، صالح الشهري، وآخرين.

وبهذا الانتصار، يواصل الهلال تصدره لجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف.

ويحتل الهلال بعد هذا الفوز صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38، بعد الفوز في 12 لقاء والتعادل في مباراتين.

بينما يتذيل فريق الحزم، الترتيب، برصيد 7 نقاط؛ بعد الفوز في مباراة، والتعادل في 4، وخسارة 9 مباريات.