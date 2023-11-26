بسبب الأماكن.. أزمة بسمة بوسيل ومحمد عبده تصل للقضاء

تسبب غناء المطربة بسمة بوسيل أغنية "الأماكن" للمطرب السعودي محمد عبده، في حالة من الجدل الواسع وأدت الي مشكلة كبيرة بينهم.

https://youtu.be/gN5myCPKQNw

المطرب محمد عبده غضب بشكل كبير، وقرر أن يقاضي بسمة بوسيل، بسبب تقديمها الأغنية دون الاستئذان منه.



بدأت القصة عندما قامت المطربة بسمة بوسيل، كوفر بصوتها لأغنية الأماكن، وقالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام : “هذه الأغنية كانت رحلة والدي عندما كان يوصلني إلى الجامعة وكان يفضل يحفظها لي كل صباح.





وقالت بسمة بوسيل على إنستجرام: “حتى كوفر الأماكن التي صنعتها لوالدي قالوا إنهم يريدون مقاضاتي على ذلك!”.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.