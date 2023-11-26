عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بسبب الأماكن.. أزمة بسمة بوسيل ومحمد عبده تصل للقضاء

صدى البلد

تسبب غناء المطربة بسمة بوسيل أغنية "الأماكن" للمطرب السعودي محمد عبده، في حالة من الجدل الواسع وأدت الي مشكلة كبيرة بينهم.

 

https://youtu.be/gN5myCPKQNw

 

المطرب محمد عبده غضب بشكل كبير، وقرر أن يقاضي بسمة بوسيل، بسبب تقديمها الأغنية دون الاستئذان منه. 


 بدأت القصة عندما قامت المطربة بسمة بوسيل، كوفر بصوتها لأغنية الأماكن، وقالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام : “هذه الأغنية كانت رحلة والدي عندما كان يوصلني إلى الجامعة وكان يفضل يحفظها لي كل صباح.


 

وقالت بسمة بوسيل على إنستجرام: “حتى كوفر الأماكن التي صنعتها لوالدي قالوا إنهم يريدون مقاضاتي على ذلك!”. 


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

مفاجأة.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

بسبب أحداث غزة| سقوط أول ضحايا المقاطعة في مصر.. ماذا حدث؟!

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

اظبط التردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغاني في دوري الأبطال

في الطيارة.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

ترشيحاتنا

لاعب الزمالك السابق يوجه نصيح لـ معتمد جمال قبل مواجهة أبو سليم

تحذير عاجل من الأرصاد| الأمطار تضرب 7 محافظات اليوم بنسبة 50%.. وظواهر جوية متوقعة

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

مكتب نتنياهو: الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 6 نساء و7 قصر

سعر الذهب عيار 14 اليوم 26-11-2023

بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني.. قمصان: ثقة كبيرة وضربة بداية قوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جون ترافولتا يتسبب في تأخر عرض فيلم Disney+ الجديد في لندن|تفاصيل

إصابات تهدد الحياة.. متاسبقو Squid game يفضحون البرنامج ومطالبات بالتعويض

ارميه فورا.. نوع من الكاتيل يدمر الجسم

يعالج أمراضًا خطيرة .. العلماء يكشفون أسرار تفل القهوة المطحونة|تفاصيل

فيديو

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ