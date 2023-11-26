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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة غريبة.. نانسي عجرم تثير الجدل بظهورها| شاهد

نانسي عجرم
نانسي عجرم

شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة انيقة. 

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وتألقت نانسي عجرم، مرتديه بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح وممزق بشكل مختلف، ونسقت معه تس شيرت مطبوع بصورتها، ومعهم جاكيت كاجوال باللون الفضي.

كما اختارت نانسي عجرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نانسي عجرم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

وإليكم صور نانسي عجرم 

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