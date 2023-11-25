ننشر أسماء الفائزين في مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم

كرم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الفائزين في مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم، في موسمها الثاني، وذلك في حضور د. حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، و د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف.

يأتي تنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده"، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، حرصا على الاهتمام بحفظة كتاب الله عز وجل، من خلال بث روح التنافس لدى الناشئين لحفظه وتجويد.

أقيمت المسابقة هذا العام في موسمها الثاني على التوالي، وتم تسليم الفائزين جوائز مادية تخطت قيمتها مليونا وثلاثمائة ألف جنيه مصري، بعد اختبار (5684) متسابقا على مدار ثمانية عشر ة يوما تم توزيعهم على 165 لجنة اختبار بالجامع الأزهر الشريف والعديد من محافظات الجمهورية.

وتم توزيع الجوائز على الفائزين، من خلال تقسيمهم إلى أربعة مستويات كالآتي:

المستوى الأول "القرآن الكريم كاملا- حفظ وتجويد" (خريجي الجامعات):

وفاز فيه بالمركز الأول، يوسف عادل عباس، بجائزة قدرها (150) ألف جنيه، وفاز بالمركز الثاني، أحمد رجب محمد، بجائزة قدرها (125) ألف جنيه، وبالمركز الثالث، مصطفى عوض أحمد، بجائزة قدرها (100) ألف جنيه، وبالمركز الرابع، أحمد عبد الله عبد الجليل،بجائزة قدرها (75) ألف جنيه، بينما فاز بالمركز الخامس، معاذ عصمت فتحي، بجائزة قدرها (50) ألف جنيه.

المستوى الثاني "القرآن الكريم كاملا- حفظ وتجويد" (حتى سن 15 عام):

وفازت فيه بالمركز الأول، زهراء أحمد عثمان، بجائزة قدرها (100) ألف جنيه، وفاز بالمركز الثاني، عمر محمد عبد القادر، بجائزة قدرها (75) ألف جنيه، وبالمركز الثالث، منال محمود محمد، بجائزة قدرها (50) ألف جنيه، وبالمركز الرابع، أسماء محمود عبد الغني،بجائزة قدرها (40) ألف جنيه، وفاز بالمركز الخامس، عبد الرحمن محمد مصطفى، بجائزة قدرها (30) ألف جنيه، وبالمركز السادس، حنين وائل عبد العال، بجائزة قدرها (20) ألف جنيه، وبالمركز السابع، آلاء أحمد المتولي، بمبلغ (20) ألف جنيه، وفاز ، زياد محمد مصطفى، بالمركز الثامن، بمبلغ (20) ألف جنيه، وفازت، مريم جمال عبد الحميد، بالمركز التاسع، بمبلغ (20) ألف جنيه، بينما فاز، محمد وائل محمد بالمركز العاشر، بمبلغ (20) ألف جنيه.

المستوى الثالث "ثلثا القرآن الكريم" (حتى سن 12 عام):

وفاز فيه بالمركز الأول، أنس عبد الستار محمود ، بجائزة قدرها (75) ألف جنيه، وفازت بالمركز الثاني، نورا محمد رزق، بجائزة قدرها (50) ألف جنيه، وبالمركز الثالث، تسنيم طارق عساكر، بجائزة قدرها (40) ألف جنيه، وبالمركز الرابع، جنى محمد محمد عزب،بجائزة قدرها (30) ألف جنيه، وفاز بالمركز الخامس، محمد عماد حمدي السيد، بجائزة قدرها (20) ألف جنيه، وبالمركز السادس، مالك محمد محسن، بجائزة قدرها (10) ألف جنيه، وبالمركز السابع، أمنية إسماعيل مصطفى، بمبلغ (10) ألف جنيه، وفاز ، مروان بكر فضل، بالمركز الثامن، بمبلغ (10) ألف جنيه، وفازت، شروق إبراهيم عبد الحميد، بالمركز التاسع، بمبلغ (10) ألف جنيه، بينما فازت، روان إبراهيم الجيوشي، بالمركز العاشر، بمبلغ (10) ألف جنيه.

المستوى الرابع " البراعم- ثلث القرآن الكريم" (حتى سن 10 أعوام):

وفاز فيه بالمركز الأول، جنى رضا حسن ، بجائزة قدرها (50) ألف جنيه، وفاز بالمركز الثاني، أحمد أشرف محمد، بجائزة قدرها (40) ألف جنيه، وبالمركز الثالث، نورين نور الدين محمد، بجائزة قدرها (30) ألف جنيه، وبالمركز الرابع، تسبيح طارق عساكر،بجائزة قدرها (20) ألف جنيه، وفاز بالمركز الخامس، أحمد إبراهيم عبد المولى، بجائزة قدرها (10) ألف جنيه، وبالمركز السادس، حبيبة مختار السيد، بجائزة قدرها (5) ألف جنيه، وبالمركز السابع، سجدة وحيد محمد، بمبلغ (5) ألف جنيه، وفاز جاسر شاذلي أبو الحسن، بالمركز الثامن، بمبلغ (5) ألف جنيه، وفازت آيات محمد إبراهيم سعداوي، بالمركز التاسع، بمبلغ (5) ألف جنيه، بينما فازت، ميرنا محمد السيد على، بالمركز العاشر، بمبلغ (5) ألف جنيه.

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