مركز شنايدر الطبي بإسرائيل: المحتجزون المفرج عنهم في حالة جيدة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن مركز شنايدر الطبي في إسرائيل، صرح بأن المحتجزين المفرج عنهم في حالة جيدة.

ومضت على دخول الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما، بعد أن عانوا من القصف برا وبحرا وجوا بالطائرات والمدفعية والزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح أمس الجمعة، وتستمر لمدة 4 أيام، ونصت على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي.