دعارة واتجار بعائلتها| النطق بالحكم علي أم زياد.. بعد قليل

تصدر محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، اليوم الحكم علي البلوجر هبة سيد المعروفة بصاحبة قناة "أم زياد" بتهمة الإتجار بالبشر، والتربح من الإنترنت باستخدام أطفالها.





كانت المحكمة استمعت إلى مرافعة دفاع البلوجر هبة سيد المعروفة بصاحبة قناة "أم زياد" بتهمة الإتجار بالبشر،والتربح من الإنترنت باستخدام أطفالها في الخصوص.





وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة هبه سيد إبراهيم احمد والمتهم محمد حمدى عبد المجيد أحمد – 18 عاما - طالببالصف الثالث الثانوي -والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالى هارب لأنهم في الفترة من عام 2018 حتى29/4/2023م بمنطقة الخصوص محافظة القليوبية.