خلوا بالكوا من قرشكوا.. تعليق ناري من تامر أمين على الجمعة السوداء

علق الإعلامي تامر أمين، على خصومات “الجمعة السوداء”، قائلا: “ليه بلاك؟ كل اللي بييجي من الغرب لازم يكون أسود؟، هو مفيش حاجة تُسر القلب”.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار" المذاع على شاشة “النهار”، مستشهدا بمثل قديم “مفيش حاجة من الغرب تسر القلب”، موضحا أن كل ما يأتي من الدول الغربية يرتبط بالاحتلال و الاستعمار أو المصالح و الكذب و غيره.

دعا، بأن تكون هذه الجمعة سوداء على كل ظالم و محتل أو معتدي و الساكت عن الحق أيضا.

القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود

ولفت، “المحلات إمبارح كان فيها ضرب في المولات التجارية الكبيرة من كثرة الإقبال و الازدحام و التهافت على شراء السلع”، ناصحا: “خلوا بالكوا من قرشكوا، القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود”.