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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيمان محمد حسن رئيسا للاتحاد العربي للرياضة المدرسية

صدى البلد

أجريت اليوم السبت، انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العربي الجديد للتربية البدنية والرياضة المدرسية، لدورة انتخابية جديدة، تستمر 4 سنوات من 2024 إلى 2028.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الدكتورة إيمان محمد حسن، نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، بالرئاسة التنفيذية للاتحاد العربي.

وجاء تشكيل المكتب التنفيذي كما يلي:

الدكتور إيمان محمد حسن من مصر (الرئيس التنفيذي).

الدكتور وليد عايش السلامين من الكويت (نائب الرئيس التنفيذي).

إدريس فتحي (المغرب) الأمين العام

بينما جاء تشكيل الأعضاء، كالتالي:

الدكتور سعد سند (السعودية) رئيس اللجنة العلمية.

يوسف بن عوض بيت سليم (سلطنة عُمان) رئيس اللجنة الفنية العليا.

مصلح البطوش (الأردن) رئيس لجنة الأخلاقيات والمنازعات.

عبد الله عساف (لبنان) رئيس اللجنة الأهلية.

علي فاضل مهدي (العراق) رئيس لجنة ذوي الإعاقة.

أجريت الانتخابات في القاهرة، على هامش البطولة العربية المدرسية التي تستضيفها مصر حتى 27 نوفمبر الجاري في رياضتي كرة القدم والسباحة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

من جهتها، توجهت الدكتورة إيمان محمد حسن بالشكر لكل المشاركين في الانتخابات على ثقتهم الكبيرة.

وأكدت أن الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، هو نافذة يُطل منها كل أبنائنا على الأنشطة الرياضية المختلفة، وفرصة حقيقة للتلاقي والتآخي بين الأشقاء العرب.

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