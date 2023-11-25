نوعية عين شمس: نقدّم تسهيلات للطلاب بمشروع تعليم الكبار للقضاء على الأمية

تلتزم كليات جامعة عين شمس بقرار الجامعة الذي ينص على إلزام كل طالب من طلاب الكليات النظرية بمحو أمية (4) أفراد على مدار سنوات الدراسة بالجامعة وكشرط للتخرج من الكليات النظرية :(التجارة – الآداب – التربية – التربية النوعية – الألسن – الحقوق – التربية النوعية).

بالإضافة إلى تقديم حافز نقدي قدره (250) جنيهًا للطالب عن كل دارس يتحرر من الأمية بمشاركة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات للعام التالى لكل من يمحو أمية (4) دارسين مقدمة من الجامعة.



قال الدكتور اسامة السيد عميد كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس ، إن الكلية تشارك بقوة في مشروع محو الامية منذ قرار مجلس الجامعة بمحو امية ٤ افرار كمطلب اساسى للتخرج،لافتا ان الطلاب يقدمون افضل نموذج في هذا المشروع



وثمن الدكتور اسامة السيد ، بالدور الذي يجريه شركاء التنمية والخدمة المجتمعية ، مشيرا إلى أن التواصل الدائم بين كلية تربية نوعية وشركائها يعتبر حجر الأساس في النجاحات المتوالية والإنجازات المتلاحقة التي تحققها الجامعة.

وأكد عميد تربية نوعية عين شمس ،ان كليات جامعة عين شمس تشارك بقوة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، مما جعل الجامعة شريكا رئيسيا مع الهيئة في الارتقاء بنتائج المشروع.



وأوضح اسامة السيد، على تنفيذ متطلب التخرج لجميع طلاب كلية تربية نوعية بجميع الفرق والشعب إيماء لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بمشاركة طلاب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء موافقة مجلس الجامعة على توصية مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالموافقة على توصية مجلس كلية التربية على( اشتراط محو أمية ٤ مواطنين كحد أدنى للتخرج) .

واشار السيد ، إلى ارشاد وتوجيه الطلاب للتواصل مع الإدارات المعنية بالهيئة العامة لتعليم الكبار لتسجيل الفصول بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وباقي المحافظات المقيم فيها الطلاب.