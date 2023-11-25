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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجاهد نصار يتابع تركيب بلاط الانترلوك بشوارع الشرقاوية والمنشية بغرب شبرا الخيمة

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

تفقد النائب مجاهد نصار ،اليوم ، أعمال تركيب بلاط الانترلوك لعدد من الشوارع الجانبية بمنطقتي الشرقاوية والمنشية بغرب شبرا الخيمة، والتي تأتي تماشياً مع خطة الدولة لتحسين  وتطوير وتجميل شبكة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل حركة مرور المواطنين في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و إعادة الشكل الجمالي والحضاري لشوارع شبرا الخيمة

وتابع  النائب مجاهد نصار معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية من الشركة المسند إليها تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك والتي تشمل قطع  الفيرما وفرد الرمال ،و مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد

حيث تفقد النائب مجاهد نصار أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع النور بالمنشية مؤكداً على استمرار المتابعة الميدانية للأعمال للتأكد من تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية

من جانبه  شدد النائب مجاهد نصار على استمرار واستكمال أعمال التطوير ، والتجميل ، ورفع كفاءة الشوارع والميادين العامة بشبرا الخيمة ،وتركيب بلاط الانترلوك بجميع الشوارع  الضيقة بحي غرب شبرا الخيمة في إطار الخطة الاستثمارية لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتوفير حياة كريمة للمواطنين تنفيذاً
لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠

مشيراً إلى أهمية استمرار متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقة الأعمال لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت

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النائب مجاهد نصار شبرا الخيمة شبرا بلاط الانترلوك

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