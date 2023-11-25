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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

شباب حزب الاتحاد يثمنون مبادرة «إحياء الإنسانية»: فرصة لإيقاظ ضمير العالم وإنهاء الصراعات

حزب الاتحاد
حزب الاتحاد

ثمن شباب حزب الاتحاد مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، والتي أطلقتها إدارة منتدى شباب العالم، وذلك انطلاقاً من الدور المحوري الذي يلعبه منتدي شباب العالم، في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع، ولتعزيز لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين فى مناطق النزاع.

أكد الدكتور محمود ناجي، مساعد رئيس الحزب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المبادرة انعكاس حقيقي للدور المصري الساعي لنشر السلام ونبذ العنف في المنطقة، والتي تتصاعد فيها وتيرة الصراعات، التي عصفت بكل معاني الإنسانية، معربًا عن تطلعه لأن تكون تلك المبادرة، بداية لإحياء الإنسانية بشكل حقيقي، وإيقاظ العالم وضميره الذي راح في سُبات عميق، أمام ما يحدث من مجازر في فلسطين.

أشار "ناجي" إلى أن منتدى شباب العالم، له دور كبير في مواجهة تلك الصراعات التي توئد الإنسانية، من خلال تلك المبادرة التي تمثل رسالة للعالم  كله بضرورة الجنوح للسلم، ونبذ العنف الذي يودي بحياة المدنين.

بدوره، قال عماد غنيم، أمين الشباب بالحزب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المبادرة تؤكد على أن منتدى شباب العالم، يعايش ما يعيشه العالم على أرض الواقع، ويتفاعل مع الأزمات التي تواجهه، ومن هنا جاء دوره المنتدى ليكتب بداية جديدة لإحياء الإنسانية، التي فشل المجتمع الدولي كله أمام القيام بدوره نحوها.

وأضاف "غنيم" أن المبادرة فرصة من أجل معالجة الواقع المرير الذي يعيشه العالم، عبر صياغة رؤية فاعلة تقود إلى إقرار السلام الذي ترعاه مصر في المنطقة وتنشده كل الدول والقوى التي تحترم القوانين الدولية والإنسانية.

حزب الاتحاد منتدى شباب العالم شباب من أجل إحياء الإنسانية إحياء الإنسانية الدكتور محمود ناجي عماد غنيم

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