مجلس الأمن القومي الأمريكي: بايدن يحاول حل أزمة تأخير إطلاق سراح الرهائن

قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع أمير قطر ورئيس الوزراء القطري يوم السبت في إطار جهود الإدارة لمحاولة حل التأخير في اليوم الثاني من إطلاق سراح الرهائن.

وكان مسؤولون أمريكيون كبار آخرون على اتصال بنظرائهم الإسرائيليين والقطريين والمصريين، حيث تم إطلاع بايدن على الأمر على مدار اليوم، وفقًا لواتسون.

وخلال الساعة الماضية، أبلغ مسؤولون قطريون مسؤولي البيت الأبيض بأن المشكلة قد تم حلها، وأن الصليب الأحمر يتحرك لاستعادة الرهائن المقرر إطلاق سراحهم اليوم.