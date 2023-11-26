قيمتها 4 ملايين جنيه| حبس تشكيل إجرامي متهم بالإتجار في المواد المخدرة

أمرت جهات التحقيق، بحبس عناصر إجرامية 4 أيام علي ذمة التحقيق؛ لاتهام أفراده بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها بنطاق محافظتي الإسماعيلية والقليوبية.

ألقت الجهات الأمنية القبض على عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بنطاق محافظتي الإسماعيلية والقليوبية، وتم ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزتهم بقيمة مالية قرابة الـ 4 ملايين جنيه.

وتمكنت الجهات الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عاطل له معلومات جنائية حال تواجده، بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 50 كجم لمخدر الهيدرو، ومبلغا ماليا من متحصلات نشاطه الإجرامي.

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته 10 كجم لمخدر الهيدرو، و1 كجم لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.