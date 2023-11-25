قطر: انتهاء أزمة تأخير إطلاق سراح الرهائن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن العقبات التي تسببت في تأخير إطلاق سراح الرهائن والسجناء المتوقع اليوم، 'تم التغلب عليها'؛ من خلال الوساطة.

وأضاف: 'بعد تأخر تنفيذ عملية إطلاق سراح الأسرى من الجانبين؛ تم تذليل العقبات، من خلال الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين، وسيتم الليلة إطلاق سراح 39 مدنيا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح 13 معتقلا إسرائيليا من غزة، بالإضافة إلى 7 أسرى أجانب'.

وأوضح المتحدث الرسمي القطري ماجد الأنصاري: “الأجانب خارج إطار الاتفاق”.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، على منصة التواصل الاجتماعي “X”، إن الرهائن المقرر إطلاق سراحهم من غزة اليوم السبت، بينهم 8 أطفال إسرائيليين، و5 نساء إسرائيليات، و7 أشخاص آخرين من دول أخرى.

وقال الأنصاري إن من بين الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم 33 طفلا و6 نساء.