4 قرارات نارية للجنة المسابقات بعد أحداث مباراة الاتحاد والأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد في الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة، والتي أقيمت في صالة برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بتأهل فريق الأهلي إلى المباراة النهائية.

وجاءت القرارات كالتالي، وفقا لتقرير حكم ومراقب المباراة:



- توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد السكندري، قيمتها 50 ألف جنيهًا؛ نظرًا لما بدر من جماهيره.

- توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على لاعب نادي الاتحاد “علي أحمد"؛ نظير ما حدث منه تجاه حكم المباراة.

- التنسيق مع شركة تذكرتي؛ لمنع جماهير نادي الاتحاد السكندري التي حضرت مباراة الأهلي، من الحضور لمدة مباراتين.

- توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي، قيمتها 20 ألف جنيه؛ نظرًا للهتافات المسيئة من جماهيره.

وكان فريق الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري المرتبط، على حساب الاتحاد؛ بعد فوز فريق الرجال بنتيجة 85-79 في لقاء الإياب للدور نصف النهائي، وذلك بعد الشوط الإضافي، وأيضا بعد خسارة لقاء الذهاب بنتيجة 61- 75، وهذا بفضل فوز الفريق في فئة المرتبط في الذهاب والإياب.