أسيرة فلسطينية محررة: ما تفعله المقاومة رفع المعنويات

قالت الأسيرة الفلسطينية المحررة رغد نشأت، إنها اعتقلت في 22 أكتوبر 2022، اعتقالا إداريا دون أي تهمة.

وأوضحت رغد نشأت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن جميع الأسيرات الفلسطينيات يتواجدن في قسم واحد داخل سجن إسرائيلي.

مراعاة الأشقاء

ووجهت رغد نشأت، رسالة، قائلة: "من حق جميع المفرج عنهم أن ينعموا بحريتهم، مع مراعاة الأشقاء الذين ما زال ذويهم داخل السجون الإسرائيلية".

وأكدت رغد نشأت، أن ما تفعله المقاومة؛ رفع معنويات جميع الأسيرات الفلسطينيات، وجميع أبناء الشعب الفلسطيني.