بحضور الآلاف.. مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بسوهاج، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

والذي تم تنظيمه بالساحة الشعبية بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، وذلك بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والأمناء المساعدين، وأمين التنظيم، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام.

والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي المحافظة، رافعين لافتات الدعم والتأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وقد بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

محافظة سوهاج

وأكد اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، دعمه وتأييده وجموع أبناء محافظة سوهاج للرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت في عهده.

ولفت إلى أن الانتخابات هذة المرة لها طابع خاص نظراً للظروف والتحديات التى تحيط بالدولة من جميع الجهات وآخرها العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرًا إلى الإنجازات والمشروعات التي تحققت في مختلف ربوع الجمهورية في عهد الرئيس السيسي رغم الظروف والتحديات العالمية.

والتي من بينها أزمة فيروس كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا وغيرها من الأزمات العالمية، وعلى الرغم من ذلك تسير الدولة فى عهد الرئيس السيسي بخطوات ثابتة نحو استكمال مسيرة التنمية، وهو ما يحتاج إلى الخروج والمشاركة بكثافة فى الإنتخابات الرئاسية ودعم السيد الرئيس، وإفشال ما يردده المغرضون بأن هذة الإنتخابات صورية ونتائجها محسومة.

كما أكد النائب محمد محمود لبيب أمين تنظيم المحافظة، أن الرئيس السيسى قدم لشعب مصر فى سنوات قليلة ما لم يقدمه غيره من رؤساء مصر، متحدثاً عن مبادرة "حياة كريمة"، وما تحقق خلالها من مشروعات وانجازات غيرت وجه الحياة فى مختلف ربوع مصر.

وأكد الدكتور أحمد طلعت أبودومة، أمين مساعد الحزب بالمحافظة، أن الرئيس السيسى أعطى لمصر الكثير والكثير، ويوم الإنتخابات هو يوم لرد الجميل للرئيس، وسيحتشد فيه المصريون بكافة فئاتهم وطوائفهم لانتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.