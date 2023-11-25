رضا حجازي: التعليم الرقمي جزء لا يتجزأ من المنظومة الحالية وأمر حتمي

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنه يتمنى أن يزور الجميع، جناح التربية والتعليم في معرض كايرو ICT، مشددا على أن التعليم الرقمي أصبح جزءا لا يتجزأ من المنظومة الحالية، وأمر حتمي؛ لسير العملية التعليمية.

وأوضح وزير التعليم، خلال حواره التلفزيوني الأول له، ببرنامج "حديث القاهرة"، على شاشة "القاهرة والناس"، أن مصادر التعلم الآن متنوعة، مشيرا إلى دور قنوات "مدرستنا 1" و"مدرستنا 2" ومدرستنا 3" في تقديم برامج تعليمية للطلاب عبر شاشات التلفزيون، حيث تعرضها لهم في المنازل.

العام الدراسي

وأشار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إلى أن هذا العام الدراسي الحالي جرت الاستعانة فيه بأفضل العناصر من المعلمين؛ لشرح مواد الإعدادية والثانوية العامة من خلال قنوات مدرستنا.