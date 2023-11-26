جوائز مالية للفائزين.. بدء المسابقات الدينية لطلاب جامعة القاهرة

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة المسابقة العامة لحفظ القرآن الكريم وفهمه، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كما تنظيم مسابقة فى الثقافة الإسلامية والاهتمام بالمتشابهات لجميع الطلبة المشتركين فى المسابقة، على أن تبدأ المسابقة يوم الأحد 26 نوفمبر الجارى وحتى الخميس 30 نوفمبر من نفس الشهر، وذلك بمركز إعداد القادة بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية.

وأوضحت إدارة رعاية الشباب برئاسة فرج عيد، أن مجالات التسابق :-

- المستوى الأول : حفظ القرآن الكريم كاملا مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير بقيمة جوائز 900 جنيه لـ10 طلاب متميزين

- المستوى الثاني: حفظ 20 جزءا من القرآن مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير بقيمة جائزة 750 جنيها لـ10 طلاب متميزين

- المستوى الثالث: حفظ نصف القرآن مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير 600 جنيه لـ10 طلاب متميزين

- المستوى الرابع : حفظ 10 أجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير 525 جنيها لـ 10 طلاب متميزين

- المستوى الخامس: حفظ 5 أجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير 450 جنيها لـ 10 طلاب متميزين.

أعلنت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إطلاق عدد من الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات الرياضية، والثقافية، والعلمية، والفنية، والاجتماعية، بالتزامن مع بدء العام الدراسي 2023-2024، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروعها في بناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب، وتشجيعهم علي المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الهدف من الأنشطة الطلابية والمسابقات التي يتم تنظيمها تحقيق العديد من الأهداف، منها النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة، ورفع الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع والمستقبل واقتحام عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي.

وعلى جانب آخر تعقد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور رضا عبد الوهاب عميد الكلية، "المنتدى الأول للبحث العلمي"، وذلك يوم السبت الموافق 25 نوفمبر، بمركز الإبداع التكنولوجي "كرياتيفا" بمنطقة بين السرايات، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة لربط البحث العلمي بسوق العمل ورفع كفاءة المخرجات البحثية التطبيقية بما يعود على المجتمع بالنفع.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المنتدى يهدف إلى عرض القدرات البحثية للكلية على المستفيدين في مجال الصناعة، والجهات الحكومية، وجهات التمويل الراغبة في عقد شراكات مع الكلية، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية، مضيفًا أن الملتقى سوف يساهم في إطلاع الطلاب في مرحلتى الماجستير والدكتوراه على الأبحاث والمشروعات المتميزة كنماذج يحتذي بها عند قيامهم بالنشر العلمي خلال فترة دراستهم بالكلية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن المنتدى يتضمن جلسات لعرض المشروعات البحثية الممولة دوليًا ومحليًا بالإضافة إلى الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات ذات التصنيف Q1, Q2 والمؤتمرات العلمية المرموقة.

وأكد الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اهتمام إدارة الجامعة خلال الفترة الحالية على تقديم الدعم لأعضاء هيئة التدريس والباحثين لتطوير مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار وربط البحوث العلمية بالصناعة، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي تطبيقا لاستراتيجية الجامعة ورؤية مصر 2030. مضيفًا أن المنتدى يهدف إلى تحويل النتائج البحثية إلى حلول وابتكارات قابلة للاستخدام في الصناعة والقطاعات الأخرى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رضا عبد الوهاب عميد الكلية، أن المنتدى يشهد حلقات نقاش علمية من ممثلي المجتمع الأكاديمي والصناعي، ومحاضرات يُلقيها الدارسون المبتعثون في الخارج من الكلية، كما سيتم تكريم أعضاء هيئة التدريس والدارسين المتميزين في مجال البحث العلمي بالكلية.

ومن جهته، قال الدكتور هيثم صفوت حمزة وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن المنتدى يطمح أن يكون نموذج فريد لعرض القدرات البحثية وتحفيز التعاون الحقيقي بين الكلية والجهات الصناعية لتعظيم الاستفادة من القدرات البحثية للكلية في تنمية وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات بمصر.