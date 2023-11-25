«الخارجية القطرية» تشكر مصر على جهودها لتنفيذ اتفاق الهدنة في غزة

شكرت وزارة الخارجية القطرية، مصر، على جهودها في الوساطة بين إسرائيل وفلسطين، وتنفيذ بنود الاتفاق اليوم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ويحاول سكان قطاع غزة، في اليوم الثاني من الهدنة، العودة إلى المناطق التي أخلاها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا يُسمح بتحرك المواطنين في مواضع تمركز قوات الاحتلال بالقطاع، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

مصر تسلمت كشفا بأسماء 39 فلسطينيا

وصرحت مصادر مصرية مطلعة، لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مصر تسلمت كشفا بأسماء 39 فلسطينيا سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.

وأضافت المصادر أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى شمال قطاع غزة، طبقا لما جرى الاتفاق عليه في الهدنة.