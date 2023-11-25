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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي يشهد حفل «الاوكسا» لإعلان الفائزين بجوائز الأفضل رياضيًا داخل أفريقيا|صور

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد اتحادية الكونفدرالية الرياضية الأفريقية "الاوكسا"، حفل إعلان الفائزين بجوائز الأفضل رياضيًا داخل القارة الأفريقية،  والتي تتضمن أندية ومنتخبات ونجومًا عالمية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بحضور كوكبة من الرياضيين في مصر لتكريمهم على الدور الكبير الذى حققوه الفترة الماضية.


أكد الدكتور أشرف صبحي، أهمية دور الاتحادات الأفريقية الرياضية داخل القارة، والتي تعد قوى ناعمة يتولى رئاستها مصريون نالوا ثقة المسؤولين والرياضيين الأفارقة في تولي هذه المسؤولية، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على التواجد المصري في الاتحادات الرياضية الأفريقية، في ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، والإنجازات التي تحققت خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي.


ولفت وزير الشباب والرياضة إلى تقديم الدعم والمساندة للاتحادات الأفريقية الرياضية، والعمل على دراسة مطالبهم وتنفيذها، منوهاً إلى ضرورة وجود رؤية شمولية لاستراتيجية عمل تلك الاتحادات، قائلًا : "الرئيس السيسي يدعم تطوير الرياضة دائما وسعيد بتواجدي في احتفالية الاوكسا، وفوزي بجائزة الرياضة الأفريقية “الأوكسا“ لأفضل خدمة للرياضة الأفارقة في القارة".

وقال أشرف صبحي : “أنه يتشرف بالتواجد في هذا الحدث الكبير، وفي احتفالية اتحادية الكونفدرالية الإفريقية “الأوكسا“، كما يتشرف بوجود هذا العدد من رؤساء ومجالس إدارات الاتحادات الرياضية الأفريقية، والاتحاد السياسي الإفريقي الذي يرتبط بالعمل بشكل مباشر مع الأوكسا“، موجهًا الشكر والتقدير لمجلس إدارة الأوكسا برئاسة اللواء أحمد ناصر على جهده الكبير المبذول والمتواصل في الأوكسا.


وأكد «صبحي» قائلًا: “دائمًا ما يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتقديم دعم وفكرة مضمون التطوير والتعاون في مجال الرياضة والمساندة غير المحدودة، بالإضافة إلى أنه قدم كافة الدعم والجهد لمجال الشباب والرياضة في فترة رئاسته، بالإضافة إلى المنشآت وجميع ما يرتبط بالتطوير الرياضي، وأتوجه بالشكر إلي جميع القائمين علي تنظيم هذا الحفل، كما أنه عندما يأتي التقدير من منظومة على رأس العمل الرياضي الأفريقي للاتحادات الرياضية ليس قليلًا، وهذا التقدير حافز للتميز“.


واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه قائلًا: “أنه يتمنى كل التوفيق للأوكسا، كما يتمنى أن يلتقي الجميع دائماً ويتعاونون لرفعة الرياضة الأفريقية وأن يكون هناك لقاءات جميعها مرتبطة بالهدف الأساسي من الرياضة وهو المحبة والتعاون والتلاقي والسلام“.

 

من جانبه أبدى اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادية الكونفيدرالية الرياضية الافريقية الأوسكا عن سعادته بالتعاون المثمر بين اتحاد الاوكسا ووزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تبخل بأى دعم سواء مادياً أو معنوياً فى الفترة الماضية، فى ضوء توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بأبطالنا وأولادنا في مختلف الألعاب المتواجدين والمشاركين دوليًا وقاريًا بدعم الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لرفع اسم مصر عاليًا.

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