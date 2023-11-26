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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 26-11-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل  أقل سعر دولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع داخل البنوك مع مستهل تعاملات اليوم الأحد 26-11 -2023.

وجاء أدني سعر دولار في الجهاز المصرفي أمام الجنيه، داخل بنوك الحكومة من بينها مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

استقرار الدولار

واستقرت اسعار الدولار مع بداية تعاملات اليوم الأحد ؛ دون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

 

سعر البنك المركزي


واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط داخل البنك المركزي المصري مسجلا 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر بنوك القطاع الخاص

 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، المشرق، كريدي أجريكول، الاسكندرية، الامارات دبي الوطني، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر 


وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء  30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي كأعلي سعر.

وسجل ثاني أعلي سعر للدولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.


شروط الحصول علي تراخيص شركات الاستعلام الإئتماني


حدد البنك المركزي المصري شروط الموافقة النهائية علي منح التراخيص اللازمة لعمل شركات التصنيف الإئتماني في مصر والتي تضمنت ضرورة الحصول علي الموافقة المبدئية من البنك كشرط للحصول علي الموافقة النهائية و التسجيل بسجل شركات الاستعلام والتصنيف  الإئتماني خلال المهلة المحددة بواقع 90 يوما وارفاق كافة المستندات الدالة على ذلك.

وشملت تعليمات حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي الخاصة بشروط منح التراخيص للشركات، بضرورة عرض الطلب علي مجلس إدارة البنك خلال 3 شهور من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة واخطار الشركة بقرار مجلس ادارة البنك خلال 15 يوما من تاريخ صدور الموافقة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية وعلي الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي المصري و الشركة.

وذكر البنك المركزي انه لا يجوز للشركة البدء في مزاولة النشاط الا بعد اخطارها بصدور الموافقة النهائية بمزوالة النشاط والتسجيل في سجل شركات الاستعلام والتصنيف الإئتماني لدي البنك المركزي، مع إلتزام الشركة بمزاولة النشاط خلال عام من تاريخ صدور الموافقة النهائية وإلا يعتبر قرار الترخيص لاغي ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد تلك المهلة لمدة اخري ممثلة؛ ويتعين اخطار البنك المركزي قبل اسبوع علي الاقل من تاريخ البدء الفعلي لمزاولة النشاط.

 

أدني سعر دولار في البنوك

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