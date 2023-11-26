أحمد موسى: ارتفاع كبير في الأسعار بأسواق غزة| فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أسعار السلع في قطاع غزة أصبحت مرتفعة بشكل كبير نتيجة الحرب والحصار الإسرائيلي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "كميات السلع محدودة للغاية في قطاع غزة والطلب على السلع والملابس كبير".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مع بدء الهدنة الإنسانية أصبحت هناك حركة للبيع والشراء داخل أسواق غزة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مصر كان لها دور كبير في إبرام اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ".

وواصل الإعلامي أحمد موسى: "نأمل في التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، فهو يشهد حالة دمار كبيرة خاصة في الشمال ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أسر كثيرة تم تهجيرها من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، والاحتلال حذر الفلسطينيين من العودة مرة أخرى إلى شمال غزة".