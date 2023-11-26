عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: ارتفاع كبير في الأسعار بأسواق غزة| فيديو

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أسعار السلع في قطاع غزة أصبحت مرتفعة بشكل كبير نتيجة الحرب والحصار الإسرائيلي.

«الخارجية القطرية» تشكر مصر على جهودها لتنفيذ اتفاق الهدنة في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: 61 شاحنة مساعدات تتوجه إلى شمال قطاع غزة

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "كميات السلع محدودة للغاية في قطاع غزة والطلب على السلع والملابس كبير".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مع بدء الهدنة الإنسانية أصبحت هناك حركة للبيع والشراء داخل أسواق غزة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مصر كان لها دور كبير في إبرام اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ".

وواصل الإعلامي أحمد موسى: "نأمل في التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، فهو يشهد حالة دمار كبيرة خاصة في الشمال ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أسر كثيرة تم تهجيرها من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، والاحتلال حذر الفلسطينيين من العودة مرة أخرى إلى شمال غزة".

موسى أحمد موسى غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

بسبب أحداث غزة| سقوط أول ضحايا المقاطعة في مصر.. ماذا حدث؟!

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

تحذير عاجل من الأرصاد| الأمطار تضرب 7 محافظات اليوم بنسبة 50%.. وظواهر جوية متوقعة

بطل القارة يستعد لاقتناصها| الاتحاد الأفريقي يمنح الأهلي «فرصة الموسم» للانتقام من صن داونز

في الطيارة.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق: أحمد عبد القادر "مظلوم" مع كولر.. وموديست صفقة فاشلة

نجم الزمالك السابق: سامسون يحتاج إلى فرصة.. وهذا وقت عبد الشافي

أعشق هذا النوع من الرجال.. إطلالات اثارت الجدل لرانيا يوسف

هل تهذيب حاجب المرأة يدخل في مفهوم النمص؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

شاهد .. احتفال إمام عاشور ولاعبي الاهلي بالفوز على ميدياما الغاني

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 26-11-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من حفل زفاف لاعبة يد الأهلي ونجل محمد ثروت

50 مليون دولار ..عقد قران يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

بعد رحلة المرض.. أول صور من حفل زفاف ابن محمد ثروت

جون ترافولتا يتسبب في تأخر عرض فيلم Disney+ الجديد في لندن|تفاصيل

فيديو

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ