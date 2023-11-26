أخبار التعليم| مواعيد إجازة منتصف العام 2024 لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة.. الناجحون في مسابقة 30 ألف معلم يتسلمون عملهم الأسبوع الجاري

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إجازة منتصف العام 2024 لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة.. اعرف مواعيدها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، مما أثار اهتمام العديد من طلاب الجامعات الحكومية الذين يبحثون عن موعد بدء إجازة منتصف العام 2024.

تعليم الكبار: لا صحة لإلغاء مشاركة طلاب الجامعات بمشروع محو الأمية

تلتزم كليات جامعة عين شمس بقرار الجامعة الذي ينص على إلزام كل طالب من طلاب الكليات النظرية بمحو أمية (4) أفراد على مدار سنوات الدراسة بالجامعة وكشرط للتخرج من الكليات النظرية :(التجارة – الآداب – التربية – التربية النوعية – الألسن – الحقوق – التربية النوعية).

نوعية عين شمس: نقدّم تسهيلات للطلاب بمشروع تعليم الكبار للقضاء على الأمية

تلتزم كليات جامعة عين شمس بقرار الجامعة الذي ينص على إلزام كل طالب من طلاب الكليات النظرية بمحو أمية (4) أفراد على مدار سنوات الدراسة بالجامعة وكشرط للتخرج من الكليات النظرية :(التجارة – الآداب – التربية – التربية النوعية – الألسن – الحقوق – التربية النوعية).

رئيس جامعة سوهاج: استمرار جاهزية استعدادات المستشفيات لاستقبال جرحى ومصابي غزة

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات والذي عقد في رحاب جامعة بورسعيد، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

لمحات من الهند.. مسابقة فنية تنظمها وزارة التعليم لجميع المراحل

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة “لمحات من الهند”، في الفترة من 26-11-2023 وحتى 17-12-2023.

حجازي يطالب قيادات التعليم ببورسعيد بضرورة تسلم مدرسي مسابقة 30 ألف معلم لوظائفهم

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و اللواء عادل الغضبان اليوم، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية وقيادات التعليم بمحافظة بورسعيد ، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير العام الدراسى.

الناجحون في مسابقة 30 ألف معلم يتسلمون عملهم الأسبوع الجاري

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم، مع مديري الإدارات التعليمية وقيادات التعليم بالمحافظة؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير العام الدراسي.

تعرف على أبرز الأحداث الفلكية خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر 2023

تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2023 حيث نشهد خلال هذا الأسبوع العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.