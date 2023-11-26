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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: محدش دفع تمن من أجل القضية الفلسطينية زي مصر.. وضياء رشوان: الدولة تبذل جهودا كبيرة لـ مد الهدنة في غزة| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

 تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

 

حماس: سلمنا 13 إسرائيليًا و7 عمال أجانب للصليب الأحمر

أعلنت حركة حماس عن تسليم 13 إسرائيليًا و7 عمال أجانب للصليب الأحمر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 

وزير التعليم: ظاهرة الدروس الخصوصية ثقافة وتحتاج صبرا وآليات للتغيير

علق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على توجه الطلاب نحو مراكز الدروس الخصوصية، قائلا: هذا الأمر مرتبط بالثقافة، وهذه الثقافة لا تتغير فجأة ولكن تحتاج صبر وآليات للتعامل معها.

 

«الخارجية القطرية» تشكر مصر على جهودها لتنفيذ اتفاق الهدنة في غزة

شكرت وزارة الخارجية القطرية، مصر، على جهودها في الوساطة بين إسرائيل وفلسطين، وتنفيذ بنود الاتفاق اليوم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 

ضياء رشوان: مصر تبذل جهودا كبيرة لـ مد الهدنة في غزة لفترات أخرى

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر نجحت في إتمام استئناف عملية إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين في قطاع غزة بعد التعثر.

 

خلوا بالكوا من قرشكوا.. تعليق ناري من تامر أمين على الجمعة السوداء

علق الإعلامي تامر أمين، على خصومات “الجمعة السوداء”، قائلا: “ليه بلاك؟ كل اللي بييجي من الغرب لازم يكون أسود؟، هو مفيش حاجة تُسر القلب”.

 

أحمد موسى: محدش دفع تمن من أجل القضية الفلسطينية زي مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السادات كان يتحدث عن القضية الفلسطينية في أي تحرك مصري بعد حرب أكتوبر 1973.

 

السيسي لاعب شطرنج ماهر.. رئيس المصريين الأحرار يتحدث عن جهود مصر للتهدئة في غزة

تحدث عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، عن تطورات الأوضاع في غزة، خاصة مع قرب انتهاء اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية وتبادل المحتجزين والأسرى.

 

عمرو أديب: إسرائيل فشلت في تحقيق كل أهدافها بغزة.. فيديو

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن إسرائيل فشلت في تحقيق كل أهدافها في غزة.

 

الهلال الأحمر: مصر قدمت 20 ألف طن مساعدات لغزة والدول أرسلت 5 آلاف

قال الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر فى شمال سيناء، إنه منذ يوم 7 أكتوبر قدمت مصر حوال 20 ألف طن من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. 

 

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