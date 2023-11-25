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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقارير إسرائيلية: «الاحتلال» سيعاود عملياته العسكرية حال عدم تبادل الأسرى

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

تستعد إسرائيل لاستئناف العمليات العسكرية على غزة، إذا لم تنفذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين حتى منتصف الليل، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، بحسب ما جاء في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

ومضى على دخول الهدنة الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما، بعد أن عانوا من القصف برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويحاول سكان القطاع، في اليوم الثاني من الهدنة، العودة للمناطق التي أخلاها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا يُسمح بتحرك المواطنين بمواضع تمركز قوات الاحتلال بالقطاع، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وصرحت مصادر مصرية مطلعة، لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مصر تسلمت كشفا بأسماء 39 فلسطينيا سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.

أضافت المصادر، أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى شمال قطاع غزة، طبقا لما جرى الاتفاق عليه في الهدنة.

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