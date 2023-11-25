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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنداري: كل من بلغ 18 سنة قبل دعوة الناخبين يحق له التصويت

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن استعدادات الدولة المصرية  لتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية قائلاً إن الانتخابات سوف تتم في 121 دولة عبر 137 قنصلية وسفارة  وأن الانتخاب ليس إلكترونياً بل سيتوجه  الناخب بصفته وشخصه في مقر السفارة أو القنصلية في الدولة المتواجد فيها ويقوم بالإدلاء بصوته عبر الاقتراع السري المباشر  وأنه جرى  تحديث أجهزة الحاسب الالي في القنصليات والسفارات وربطها بقاعدة الانتخابات المصرية".

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ولفت في مداخلة تليفونية  برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة  ON، إلى أن عملية التصويت في الخارج ليست  قاصرة على المقيمين فقط في الخارج بل من تزامن سفره في توقيت الانتخابات في أي دولة قائلاً : "أي مصري  مسافر في هذا التوقيت ومتواجد في  الخارج أثناء عملية الاقتراع وتزامن  تواجده  خارج جمهورية مصر العربية من حقه التوجه للسفارة في المقر الانتخابي للإدلاء بصوته  طالما  مقيد في قاعدة الانتخابات وليست قاصراً فقط على المقيم شريطة أن يكون حاملاً لبطاقة رقم  قومي أو جواز سفر مميكن ".

 

وأردف : " في الخارج 121 دولة سيتم فيها تصويت المصرين في 137  سفارة وقنصلية تم رفع كفاءة أجهة الحاسب الالي  وربطها بشبكة القواعد الانتخابية في داخل البلاد ".


وكشف أن عمليات تحديث الجداول الانتخابية  عملية تلقائية  تحدث لضم كل من  بلغ 18 عاماً وحتى الدعوة للناخبين للمشاركة السياسية وحقه في مباشرة الحقوق السياسية وأن من سوف يبلغ 18 عاماً بعد دعوة الناخبين لن يحق  له الادلاء بصوته  ويتم غلق القاعدة الانتخابية بعد عملية التحديث ".


وأوضح أن العملية  تتم فيها أيضاً توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع  وإعلامهم به داخل الموطن الانتخابي  شريطة مراعاة البعد الجغرافي بين الإقامة ومقر الاقتراع لحث الموانين على المشاركة وتيسير مباشر حقوقهم السياسية"، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت نحو 5 الالاف  شكوى معظمها كان  يخص بعد مراكز الاقتراع عن موطن الناخب ومنزله  وتم التعامل معها وتلبيتها واقترحت بعض الشكاوى مركز انتخابية أقرب لمقر السكن لهم .
 

وحول  تصويت المغتربين  في المحافظات المختلفة  قال المستشار بنداري إنه وفقاً لصحيح القانون من حق أي ناخب ببلغ من العمر 18 عاماً الادلاء بصوته في أي مكان من مراكز الاقتراع  تصادف  وجوده فيها  أثناء فترة الاقتراع  لكن  وفق الضوابط في هذا الشأن  التي تضعها  الهيئة تمنع إزدواج التصويت عبر الحبر الفسفوري  والتأكد من قيده في شوف الانتخابات.

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