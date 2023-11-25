جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم الرهائن الإسرائيليين وفي طريقهم إلى معبر رفح

أكد المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هجاري، اليوم السبت، أن الرهائن الإسرائيليين سلمتهم حركة حماس إلى الصليب الأحمر الدولي، وهم في طريقهم إلى معبر رفح.

وكشفت صحيفة "أكسيوس" الأمريكية، اليوم، عن كواليس الساعات الماضية والمشاورات بشأن إتمام اليوم الثاني في الإفراج على الأسرى الإسرائيليين من حركة حماس.

وذكرت "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تواصل في وقت سابق من اليوم السبت، مع أمير قطر تميم بن حمد، وطلب منه المساعدة في حل الأزمة المتعلقة بصفقة الرهائن في غزة.

وأعلنت حركة حماس التوقف عن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب مخالفة تل أبيب، لشروط الهدنة، قبل أن تهدد إسرائيل باستئناف العدوان على قطاع غزة، لتبدأ جهود مصرية قطرية لاحتواء الموقف، وتوافق حماس على الإفراج عن الأسرى.

وعبرت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، عن تقديرها لجهود القاهرة وواشنطن المشتركة التي أزالت العقبات أمام تنفيذ الاتفاق.

وقال ماجد محمد الأنصاري، بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين؛ تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين، وسيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين، في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى 7 من الأجانب (خارج إطار الاتفاق).

وبدأت أمس الجمعة هدنة إنسانية في غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية قطرية أمريكية، وتستمر لمدة أربعة أيام.

كما جرى أمس أيضا، تبادل عدد من الأسرى لدى حماس والاحتلال، ومن المنتظر أن تمدد الهدنة مرة أخرى وفقا للتطورات خلال الأيام المقبلة.