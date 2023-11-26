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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 2023/11/26: كن صبورا

برج العذراء
برج العذراء

ننشر توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأحد 26 نوفمبر2023، حيث أنه على الرغم من شعورك بالإحباط وخيبة الأمل بسبب الغيرة من صديق لك إلا أن الأمر لن يكون مفاجأة لك، فما زالت أمامك الفرصة وطريق النجاح ممهد أمامك. كل شخص له الحرية والحق في أن يفعل ما يحلو له، فحاول أن تكون صبورا.


حظك اليوم برج العذراء مهنيا

سيحصدون المكافآت المادية والنقدية التى سترضيهم على مستوى المادة، لكنهم سيتعرضون لبعض المشاكل النفسية التى قد تحد من هذه السعادة.


برج العذراء اليوم عاطفيا

الحب سيفقد قيمته عندهم وسينشغلون بحياتهم العملية عن العاطفية ولكن مع الوقت سيتسبب ذلك فى مشكلة كبيرة.

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برج العذراء اليوم صحيا

وضعك الصحي غير جيد على الإطلاق، فحاول أن تكون مهتما بها أكثر من ذلك، ولا تدع الأجواء المُحيطة تؤثر عليك أكثر من ذلك.

برج العذراء حظك اليوم خلال الفترة المقبلة

سيتألق أبناء هذا القسم على المستوى العاطفي فسيعيشون أجواء الرومانسية والحب فى هذا اليوم لذلك يجب ألا يتخلون عن هذه الأجواء ويتخذوها كأسلوب حياة لهم فيما بعد.

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