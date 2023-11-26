عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023.. تتميز بالإبداع وإنجاز المهام

برج الدلو
برج الدلو

يتميز مواليد برج الدلو بالطيبة واللطف والقدرة على التحكم في الانفاق المالي بشكل كبير وهم الأشخاص المولدون خلال الفترة (20 يناير – 18 فبراير).

نستعرض لكم توقعات برج الدلو حظك اليوم الاحد 26 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

توقعات برج الدلو وحظك اليوم الاحد2023

استغل الإبداع الذي تتميز به لإنجاز بعض المهام اليوم. ليس المهم اليوم أن تنجز كل أعمالك ومشاريعك سريعا ولكن المهم أن تنجزها بطريقة مبتكرة وجديدة. ثق في قدراتك وخاصة قدرتك على اكتشاف الأشياء. أنت شخص تتميز بالتفكير الراقي والقدرات المختلفة. حاول أن تجمع بين هذه الصفات واستغلها لإيجاد حلول لأي مشكلة قد تواجهك.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

هذه الفترة تحتاج إلى الهدوء والتركيز والابتعاد عن التورط في المشاكل الفرعية المزعجة التى تسبب لك الانشغال عن العمل وعن تحقيق الأهداف.

txt

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.. احتفظي بثقتك بمهاراتك وقدراتك

txt

برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023: الأيام المقبلة تحمل الحب


حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

الكثير من العلاقات العاطفية تمر بحالات من التوتر، ولكن المهم ألا تسمح لها بأن تطول، احذر من الظن والشكوك فإنهما يساعدان على تدمير العلاقة بين الحبيبين وإنهائها للأبد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحي

حاول أن تبتعد عن كل الأشياء التي تسبب لك الانزعاج، حتى تتمكن من مواصلة تحسن حالتك الصحية بعد التقدم الصحي الذى وصلت اليه.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

إذا كنت تمل من الروتين اليومي، عليك دومًا تغير حياتك قدر المستطاع، وذلك عن طريق إدخال عادات جديدة إليها، والتعرف على أشخاص جدد، والخروج لأماكن لم ترها من قبل.

برج الدلو برج الدلو وحظك اليوم برج الدلو مهنيا برج الدلو عاطفيا برج الدلو صحيا برج الدلو ماليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

مفاجأة.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

بسبب أحداث غزة| سقوط أول ضحايا المقاطعة في مصر.. ماذا حدث؟!

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

في الطيارة.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

اظبط التردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغاني في دوري الأبطال

موضوعات متعلقة

7 أضرار غير متوقعة للقهوة سريعة التحضير..تسبب السرطان والقلب

شهية ولذيذة.. طريقة عمل دبابيس الدجاج بالشوفان.

بعد استقرار حالته الصحية وعودته لمتابعيه| تعرف على تفاصيل حالة الدكتور هاني الناظر

كيف تحمي نفسك من نزلات البرد في الشتاء؟.. خطوات فعالة حافظوا عليها

حتى لا يبتعدون عنكم أكثر وأكثر .. نصائح ذهبية للتقرب من طفلك

5 أسباب لظهور حب الشباب في الوجه.. لن تتوقعها

طبيبة تكشف فروقا جوهرية بين الحساسية والأرتيكاريا المزمنة.. خلوا بالكم

يمنحك الطاقة في برد الشتاء.. طريقة عمل طاجن العدس باللحم الضاني

ترشيحاتنا

الدفعة الثانية.. جيش الاحتلال يعلن وصول المفرج عنهم من قطاع غزة إلى إسرائيل

لاعب الزمالك السابق يوجه نصيح لـ معتمد جمال قبل مواجهة أبو سليم

تحذير عاجل من الأرصاد| الأمطار تضرب 7 محافظات اليوم بنسبة 50%.. وظواهر جوية متوقعة

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

مكتب نتنياهو: الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 6 نساء و7 قصر

سعر الذهب عيار 14 اليوم 26-11-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جون ترافولتا يتسبب في تأخر عرض فيلم Disney+ الجديد في لندن|تفاصيل

إصابات تهدد الحياة.. متاسبقو Squid game يفضحون البرنامج ومطالبات بالتعويض

ارميه فورا.. نوع من الكاتيل يدمر الجسم

يعالج أمراضًا خطيرة .. العلماء يكشفون أسرار تفل القهوة المطحونة|تفاصيل

فيديو

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ