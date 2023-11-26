أبرزهم أوفا.. هاني رمزي يعرض 10 لاعبين على لجنة التخطيط في الأهلي

قال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، إن كان هناك اجتماع بين محمود الخطيب ولجنة التخطيط خلال الساعات الماضية وشركة الكرة، والتي حضرها أيضًا هاني رمزي مدير الاسكاوتينج لأول مرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "رمزي عرض خلال اجتماعه 10 لاعبين في مراكز مختلفة على لجنة التخطيط، بعد فترة من متابعتهم في الدوري المصري".

وأضاف أمير هشام: "أبرز اللاعبين الذي تم عرضهم هو أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي، والأهلي سوف ينتظر قرار مارسيل كولر المدير الفني خلال الاجتماع المقبل لاستطلاع رأيه حول ضم اللاعب، ولكن إدارة إنبي ترفض رحيل أي لاعب في منتصف الموسم الجاري".