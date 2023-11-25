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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون يردون على تهديد واشنطن بإعادة التصنيف كجماعة إرهابية

الحوثيون
الحوثيون

رد نائب وزير الخارجية لدى جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، حسين العزي، على "التهديد بإعادة تصنيفهم كجماعة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة.
 

وكتب نائب وزير الخارجية والقيادي في حركة "أنصار الله" حسين العزي في حسابه على منصة "إكس": "التهديد بالتصنيف لا يقلقنا أبدا، لأنه إذا حدث؛ سيفضح معايير أمريكا، وينسف مصداقيتها للأبد".

وأضاف العزي: "وأما في حال أدى للإضرار بمصالح شعبنا؛ فسنعتبره إعلان حرب، ووقتها ستكتشف أمريكا كارثية ذهابها للتصعيد مع- اليمن- مقبرة الإمبراطوريات، وبلد الاستنزاف الأول في التاريخ"

واختتم تغريدته: "معنيون فقط باحترام من يحترمنا".

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