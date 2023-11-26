لجنة التخطيط بالأهلي ترغب في خروج صلاح محسن ضمن صفقة عمر كمال

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يفضل خروج خالد عبدالفتاح في صفقة عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، في يناير المقبل.

وتابع "هشام" خلال برنامجه على قناة النهار: "لا توجد أي أزمات في صفقة عمر كمال عبدالواحد، ولكن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ترغب في خروج صلاح محسن والإبقاء على عبدالفتاح داخل الفريق".

وأضاف أمير هشام: "كولر يريد الإبقاء على محسن بسبب رغبته في سد ثغرة الخط الأمامي، ولكن التخطيط ترى أن خروجه سيكون أفضل وسيتم الحسم في الاجتماع المقبل".