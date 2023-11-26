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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي: الفوز على ميدياما جعلنا نسيطر على المجموعة

صدى البلد

أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، أن الفوز الذي حققه الفريق أمام ميدياما الغاني، خطوة مهمة جدًا لفرض سيطرته على المجموعة منذ البداية.

وتابع أبو مسلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "سبب تراجع مستوى اللاعبين، هو ضغط المباريات وكثرة التغييرات في التشكيل الأساسي خلال الفترة الأخيرة، ووقع الفريق بدنيًا طبيعي وسيتحسن الأداء في المرحلة المقبلة".

وأضاف أحمد أبو مسلم: "الهدف سيفرق مع صلاح محسن، وحصل على فرصتين بالعودة إلى الأهلي بعد إعارتين، ونادرًا هذا الأمر ما يحدث، وعليه استغلال الفرص وإظهار نفسه أكثر من ذلك".

وقال مدرب البنك الأهلي السابق: "كريم الدبيس من أفضل اللاعبين والتي سوف تقدم الإفادة إلى الفريق مستقبلًا، ويحتاج وقت وثقة للظهور بأفضل من أدائه الحالي، وسيكون مؤثر في مستوى الفريق".

واختتم: "الأهلي يحتاج للتعاقد مع رأس حربة في يناير المقبل، بالإضافة إلى ظهير أيسر صاحب خبرات، وأرى أن محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز هو الأفضل للتواجد في هذا المركز، ولا أفضل تواجد أحمد فتوح بسبب موقفه مع الزمالك وعدم إدارته لمشاكله بشكل جيد".

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