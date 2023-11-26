لميس الحديدي: تحية وتقدير لهند صبري ولطفي بوشناق

أثنت الإعلامية لميس الحديدي، على قرار الفنانين لطفي بوشناق وند صبري بعد استقالتهما من منصب سفير النوايا الحسنة بالأمم المتحدة، موجهة لهما التحية والتقدير.

وقالت لميس الحديدي: "اتخذوا مواقف قد يصعب على البعض اتخاذها، حيث كانا من سفراء النوايا الحسنة، وقررا الاستقالة من هذا المنصب الشرفي بسبب مجازر إسرائيل".



وأضافت لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة ON: "بدأت الخطوة بالفنان لطفي بوشناق، الذي استقال على خلفية مجزرة مستشفى المعمداني أما الاستقالة الثانية كانت للفنانة المصرية التونسية، التي أعلنت استقالتها كسفيرة لنوايا الحسنة بعد 13 عاماً، احتجاجا على تجويع وحصار الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال".



وتابعت: "هند صبري فنانة مسؤولة لا تأخذ المناصب بشكل شكلي أو شرفي أو للشو والمشهد، هند صبري عملت 13 عاماً في برنامج الأغذية العالمي ولكن عندما وجدت أن ما يحدث في غزة غير أدمي وغير إنساني قررت الاستقالة وأنا أحترم هذا القرار منها ومن الفنان لطفي بوشناق لأن هناك لحظة ما يكون اتخاذ القرار مهم احتراما لنفسك وتاريخك ولجمهورك أيضاً للرسالة التي تقدمها الفنانة أو الفنان".