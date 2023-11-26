دعم القضية الفلسطينية.. يوسف الحسيني: مصر بذلت كل الجهود منذ اندلاع أزمة غزة

أعرب الإعلامي يوسف الحسيني، عن سعادته الغامرة بسبب ناجح الدولة المصرية في الوصول لاتفاق لهدنة مؤقتة بين المقاومة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي لمدة 4 أيام متواصلة.

وقال "يوسف الحسيني"، خلال برنامج "التاسعة"، عبر الفضائية المصرية، مساء اليوم السبت، أن مصر تقف بجانب وتدعم القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، مؤكدا أن الدولة المصرية بذلت كافة الجهود الفترة الماضية منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في السابع من أكتوبر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر نجحت في الوصول لهدنة موقتة لمدة 4 أيام بالإضافة الي التواصل لصفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.