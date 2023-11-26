8 لاعبات مصريات.. انطلاق بطولة العالم لتنس الطاولة للناشئين بسلوفينيا اليوم

تنطلق، اليوم الأحد، بطولة العالم لتنس الطاولة للناشئين والناشئات التي ستقام بسلوفينيا، خلال الفترة من 26 من شهر نوفمبر الجاري حتى 3 ديسمبر المقبل.

وتشارك هنا جودة ومريم يونس ورؤى الناجحى وفريدة بدوى بمنافسات الفرق الناشئات تحت 19 سنة، وحبيبة الباسومى ويارا البدوى ونور ذكي وملاك قدرى بمنافسات الفرق الناشئات، تحت 15 سنة.

وتقام خلال أيام البطولة منافسات الفردى والزوجي والزوجي المختلط، حيث تواجه هنا جودة لاعبة من المانيا ومريم يونس أمام لاعبة من الهند بالدور الأول "الـ 32” بمنافسات فردى الناشئات تحت 19 سنة.

وفي منافسات زوجي الناشئات تحت 19 سنة؛ تواجه هنا جودة رفقة لاعبة من رومانيا زوجى بلجيكى والمانى ومريم يونس رفقة لاعبة من استراليا ثنائي ألماني وويلزي، وذلك بالدور الأول (الـ 16).

وفي منافسات الزوجي المختلط تحت 19 سنة؛ تواجه هنا جودة رفقة لاعب من كازاخستان ثنائي سلوفينيا ومريم يونس رفقة لاعب من نيجيريا ثنائى من هونج كونج وذلك بالدور الاول (الـ 32).

وفي منافسات فردي الناشئات تحت 15 سنة؛ تواجه اللاعبة حبيبة الباسومى امام لاعبة من الهند بالدور الاول (الـ 32).

وفي منافسات زوجي الناشئات تحت 15 سنة؛ تواجه نفس اللاعبة رفقة لاعبة من الجزائر أمام ثنائي كوري بالدور الاول (الـ 16)، ورفقة لاعب من نيجيريا أمام ثنائي هندي وبولندي بالدور الأول (الـ 32)، بمنافسات الزوجي المختلط، تحت 15 سنة .