3 فرق مرشحة للتتويج بالكونفدرالية هذا الموسم.. تفاصيل

قال الإعلامي طارق رضوان، إن هناك فرقا قوية في البطولة الكونفدرالية، يأتي على رأسها الزمالك ونهضة بركان المغربي واتحاد الجزائر.

وأشار طارق رضوان في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن الزمالك بخبراته الأفريقية الكبيرة مرشح للقب، لكن الطريق لن يكون سهلا بسبب وجود اتحاد العاصمة الجزائري، حامل اللقب وبطل السوبر، بجانب نهضة بركان أحد أقوى الفرق الأفريقية في السنوات الأخيرة.

وتمنى رضوان أن يتم دعم صفوف الزمالك في يناير وإنهاء أزمة القيد لأن هذا الأمر سيساهم في زيادة فرص الزمالك للتتويج باللقب.