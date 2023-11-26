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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني العقبي: كريم فؤاد أفضل لاعبي الأهلي أمام ميدياما

صدى البلد

أشاد هاني العقبي نجم النادي الأهلي السابق بآداء المارد الأحمر أمام ميدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت الفريقين على ستاد السلام، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.

 

وقال هاني العقبي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": “مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أدار مباراة ميدياما الغاني بشكل جيد، ونجح في تطبيق سياسة التدوير بين جميع اللاعبين، وأصبح اللاعب البديل مثل الأساسي”.

 

وأضاف هاني العقبي: "وهو ما رأيناه في مستوى كريم فؤاد العائد بعد فترة طويلة من الغياب، وقدم اللاعب مباراة جيدة وأعتبره أفضل لاعبي الأهلي أمام ميدياما الغاني".

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