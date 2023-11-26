فجَرَ هاني العقبي نجم النادي الأهلي السابق مفاجأة مدوية بشأن إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي.

وقال هاني العقبي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":" إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي تقدم باستقالته عقب نهاية مباراة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز والتي خسرها الدراويش بنتيجة 2 - 3 قبل فترة التوقف الدولي ، ولكن مجلس إدارة النادي برئاسة نصر أبو الحسن رفض الاستقالة المقدمة من المدير الفني ".

وأضاف: " الإسماعيلي يقدم أداء مميزا تحت قيادة إيهاب جلال لكن النتائج ليست على ما يرام ، والفريق يعاني من سوء الحظ وظروف صعبة للغاية ستجعله مهدداً بتكرار سيناريو المواسم الماضية والمنافسة بصعوبة من أجل البقاء بالدوري الممتاز ".