الزمالك يجدد عقد "شيكابالا" لمدة موسم .. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مجلس إدارة نادي الزمالك استقر على تجديد تعاقد قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا لمدة موسم.

وقال فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN:" مجلس إدارة نادي الزمالك استقر على تمديد عقد قائد الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا، الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري ".

وأضاف : مجلس إدارة نادي الزمالك يسعى للحفاظ على محمود عبد الرازق شيكابالا والاستفادة منه داخل وخارج الملعب بسبب دوره القيادي مع اللاعبين .

وتابع : الزمالك لن يتعجل في ملف تجديد اللاعبين في الوقت الحالي نظراً لارتباطات الأبيض بمواجهات قوية ما بين الدوري الممتاز وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وسيتم حسم ملف التجديدات خلال فترة التوقف الدولي القادمة".