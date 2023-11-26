ميدو يكشف سر استخدام لجان إلكترونية ضد عبد المنصف

كشف أحمد حسام ميدو، سبب غضب مسؤولي الزمالك من أحد مدربي حراس المرمى.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك حالة من الغضب داخل مسؤولي الزمالك من أحد مدرب حراس المرمى المُقال من إحدى الفرق مؤخرا"

وأضاف: "هذا المدرب تحدث مع معتمد جمال وقاله جهز نفسك أنا معاك من الأسبوع الجاي، فجأة كدة وكلم أحد حراس الزمالك وقاله اجهز عشان عايزين نرجع الأمجاد غير اللجان الإلكترونية اللي بيستخدمها ضد عبد المنصف مدرب الحراس"

واختتم: "أتمنى من جمهور الزمالك أن يدعم محمد عبد المنصف غدا، لأنه يتعرض لحملة شرسة وممنهجة من هذا المدرب، عبد المنصف لا يستحق هذه المعاملة، انا شوفت ناس بجحة كتير في الكورة لكن مشوفتش بجاحة كدة زي المدرب ده"