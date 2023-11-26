تعليق خارجية ألمانيا بعد إتمام الدفعة الثانية من الأسرى بينهم 4 ألمان

عبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، السبت، عن "ارتياح" بلادها لإطلاق حركة "حماس" سراح مجموعة ثانية من الأسرى، بينهم 4 ألمان يحملون الجنسية الإسرائيلية أيضاً.

وكانت حماس أطلقت أيضاً، الجمعة، سراح 4 ألمان إسرائيليين، ليرتفع بذلك عدد الألمان المفرج عنهم إلى ثمانية.

وكتبت بيربوك عبر منصة إكس: "أفكر في أولئك الذين ما زالوا لدى حماس. نحن نعمل بكل قوانا للإفراج عنهم قريباً".

وفي وقت سابق من ليل السبت، نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد تظهر تسليم الدفعة الثانية من الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما بدأت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال بموجب صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".

