مجدي عبد الغني: عقد احتراف ينتظر لاعب الأهلي

كشف مجدي عبد الغني، لاعب منتخب مصر السابق، عن رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي، في تجديد عقد محمد عبدالمنعم، قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

وكتب مجدي عبد الغني عبر فيسبوك: عقد احتراف ينتظر محمد عبد المنعم.

وكان إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، كشف عن رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي، في تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد عبدالمنعم، قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "إدارة النادي الأهلي تسابق الزمن، لعقد جلسة خاصة مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق، لتجديد عقده لفترة جديدة خاصة وان اللاعب يطمح في الاحتراف الخارجى بعد بطولة أفريقيا.

وأضاف: "إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، تعمل على حل هذه الخطوة، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها العام المقبل في كوت ديفوار 2024”.