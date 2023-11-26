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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": مصر تبذل قصارى جهدها لإنجاح اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل

علم مصر و فلسطين
علم مصر و فلسطين

أكدت صحيفة "الأهرام" أن مصر تبذل قصارى جهدها لإنجاح اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل، وذلك بالتنسيق مع كل من قطر والولايات المتحدة، وذلك بعد توافق الطرفين على بنوده التفصيلية. 


وأفادت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان (مصر وإنجاح اتفاق التهدئة) بأنه يهم مصر من التوصل لهذا الاتفاق عدة أبعاد رئيسية، أولها: التحول من حالة الحرب إلى حالة التهدئة، عبر تبادل الأسرى والمحتجزين «المدنيين» من الجانبين.. وربما يمكن اعتبار هذا الاتفاق بمثابة نواة أولية لاتفاق أكثر اتساعا يقود لوقف مستدام لإطلاق النار إذ ربما يفكر الطرفان بشكل مغاير بعد «سكوت المدافع» وما ترتبط به من أوضاع عصيبة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأطراف تحارب لكي تتفاوض بعدها.


وأوضحت الصحيفة أن ثاني الأبعاد هو: العمل على تعزيز أولوية الحل السياسي، لأن المدخل العسكري لن يحسم الحرب حاليا وفي المستقبل، ولعل ذلك هو الذي يفسر تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الدولة الفلسطينية المستقبلية، إذ إن مصر تعمل على الدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة تلك الدولة، والتي يمكن أن تكون منزوعة السلاح مع وجود قوات أمن دولية مؤقتة، لتحقيق الأمن للفلسطينيين ولإسرائيل.. ونظرا لأن فكرة حل الدولتين قد استنفدت على مدى سنوات طوال، يتعين التفكير بمنطق مغاير، عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة.


ووفقا للصحيفة يدور ثالث الأبعاد حول: العمل على تخفيف الحالة الإنسانية الصعبة التي يعيشها قاطنو قطاع غزة عبر إدخال المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية والوقود لكل أنحاء قطاع غزة، شمالا وجنوبا، مع السعي لزيادة العمليات الإنسانية في الأيام المقبلة للاستجابة لحاجات السكان في جميع أنحاء غزة، فضلا عن استقبال الجرحى والمصابين، خاصة الأطفال وعلاجهم في المستشفيات المصرية.. وكذلك السماح ببدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد، إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم، حيث ترفض القاهرة محاولات تهجيرهم بشكل قسري، وتراه أمرا يهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.. فضلا عن استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها، كما سهلت مصر خروج رعايا أكثر من 30 دولة من القطاع.

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