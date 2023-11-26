هنادي مهنا تهنئ زوجها بعيد ميلاده في ظهور مميز

هنأت الفنانة هنادي مهنا، زوجها أحمد خالد صالح بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هنادي مهنا، في ظهور رومانسي بصورة سيلفي برفقه زوجها وعلقت عليها قائلة:" كل سنه وانت طيب يا لوما".

وعرض لـ هنادي مهنا مؤخراً مسلسل "كشف مستعجل" ضمن موسم دراما رمضان الماضي 2023، وشارك ببطولته مجموعة من الفنانين بينهم مصطفي خاطر، محمد عبدالرحمن، إلهام وجدي.



يذكر أن هنادي مهنا تشارك أيضا في مسلسل "بيضة دهب" بطولة الفنان صلاح عبدالله، إسلام إبراهيم، نانسي صلاح،سامي مغاوري، تأليف إسلام إبراهيم وإخراج مصطفي فكري ولم يتم الإعلان عن الموعد النهائي لعرضه على الشاشة.