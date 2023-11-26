استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في حادثين منفصلين بالضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن استشهاد اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حادثين منفصلين بالضفة الغربية.

كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب خمسة آخرون، فجر اليوم الأحد، جراء قصف مسيرة للاحتلال الاسرائيلي، منزلا في مخيم جنين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال شهود عيان إن مسيرة تابعة للاحتلال قصفت بصاروح واحد على الاقل منزلا في حارة الدمج بمخيم جنين، ما أدى إلى استشهاد خمسة وإصابة خمسة آخرين بجروح، بينهم ثلاث نساء، كذلك قصفت مقر الخدمات في مخيم جنين

وأضافوا أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة الاسعاف التي كانت تنقل المصابين من المخيم واعتقلت اثنين منهم.