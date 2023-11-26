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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يحذر الزمالك من أبو سليم وعكاشة.. فيديو

الزمالك
الزمالك

قال سمير كمونة، المدير الفني لفريق الخمس الليبي، إن فريق أبو سليم الليبي، يعد من الأندية المتميزة في الوقت الحالي في الدوري الليبي، والتي حققت نتائج متميزة في البطولات التي شارك بها مؤخراً.


وعن مواجهة الزمالك فريق أبوسليم الليبي في كأس الكونفدرالية مساء اليوم ، قال كمونة، نجم الأهلي السابق « أبو سليم فريق جيد ولديهم إمكانيات كبيرة ساهمت في التعاقد مع لاعبين أفارقة وعناصر دولية مثل عبد المنعم عكاشة صنعت الفارق مع الفريق».

وأضاف كمونة ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك قادر على الفوز على الفريق الليبي، بسبب خبرات لاعبي الزمالك داخل القارة الأفريقية، قائلاً «يجب على الزمالك احترام أبوسليم ودراسته بشكل جيد من أجل الفوز».

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